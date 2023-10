Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a III-a ediție a Festivalului-concurs dedicat jocului tradițional romanesc, intitulat „Cine știe jocu’ bine, joace-l, nu-i șie rușine”, va avea loc la finalul acestei saptamani, in localitatea clujeana Baciu.

- Un preparat tradițional, savurat de oameni din toate colțurile țarii, ușor de facut, versatil, in care se pot pune ingrediente diferite, in funcție de sezon și preferințe. Ca sa obții un rezultat delicios, trebuie doar sa ții cont de cateva sfaturi: nu mai pune apa in ghiveciul de legume. Ce nu ar trebui…

- Ghiveciul manastiresc este cea mai ușoara mancare de post pe care o putem pregati. Dar este foarte buna și sanatoasa pe timpul verii, cu legume proaspete.Rețeta calugarilor de la Manastirea Slanic – Argeș este simpla și delicioasa. Ghiveciul calugaresc - Ingrediente 100 ml ulei de masline1 ceapa1 morcov1…

- Mitica Dragomir este șocat de cat de rau arata litoralul romanesc și nu crede ca sunt șanse mari sa apara schimbari in bine, intr-o bucata scurta de timp. Nu l-a facut sa-și schimbe parerea nici bunul sau amic, celebrul Pescobar, patronul unui cunoscut restaurant cu specific pescaresc. Mitica Dragomir,…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca sportul romanesc este in regres si traieste prin exceptii, iar in aceste conditii situatia nu poate fi diferita nici la scrima, disciplina unde sportivii romani s-au intors fara medalie de la Campionatele…

- Plajele de pe litoralul romanesc arata jalnic dupa furtuna de joi: sunt pline de scoici și melci și se simte un ușor iz cadaveric, atrage atenția Asociația Pro Consumatori. Operatorii de plaja au obligația legala sa mențina curațenia in zona, iar Administrația Naționala Apele Romane sa preia resturile…

- Universitatea Ovidius din Constanța a caștigat medalia de bronz pe echipe, la categoria de peste 90 de kilograme, in cadrul Campionatului European Universitar de Judo 2023, desfașurat saptamana trecuta la Zagreb, in Croația, transmite UOC intr-un comunicat de presa. In cadrul concursului au luat parte…

- Romania s-a consolat cu gandul unui nou sezon european in care visul Ligii Campionilor ramane un „fruct interzis” pentru echipele noastre. Acum, toata atenția se indreapta catre preliminariile Conference League, unde vom fi reprezentați de patru formații din Superliga, printre care și Farul, campioana…