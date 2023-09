Stiri pe aceeasi tema

- Un astfel de caz s-a inregistrat in luna mai intr-un apartament din Manila. O filipineza in varsta de 39 de ani a pus o intrebare despre o papușa de colecție pe care o vazuse pe o pagina de Facebook, dar raspunsul a fost ca se vinde un copil cu 400 de euro.Femeia care și-a vandut copilul pe internet…

- Un cutremur de proporții a avut loc in Bali in aceasta dimineața. A fost un seism puternic, de peste 7 grade, care a provocat panica in randul oamenilor, dar mai ales turiștilor. Printre cei care așteapta cu nerabdare vești de acolo se numara și Lora, care a oferit primele declarații pentru PLAYTECH…

- Monica Anghel a fost asociata cu o serie de produse pentru slabire, dupa ce a reușit sa dea jos 30 de kilograme. Cantareața a aflat despre aceste reclame false și incearca acum sa iși faca dreptate cu o armata de avocați. Citește și: Rareș, tanarul diagnosticat cu leucemie la Neversea, a murit „Niciun…

- Larisa Udila este urmarita de o comunitate impresionanta de persoane pe internet. Ei bine, din acest motiv, bruneta și-a pus pe ganduri fanii, asta dupa ce a postat, prin intermediul paginii personale de Instagram, un mesaj cu subințeles. Ce se intampla intre ea și soțul ei și ce a vrut aceasta sa transmita,…

- Un banner cu titlul „Acesta este ultimul interviu cu Andreea Esca. Chiar merge la inchisoare?” a fost viral zilele acestea pe facebook. Anuntul este unul fals si este menit sa convinga oamenii sa dea 250 de Euro in speranta unor castiguri fictive. Nu este prima data cand Andreea Esca se confrunta cu…

- Pentru mulți oameni, a deține o mașina a devenit din ce in ce mai greu, cu prețurile de astazi, dar aduce cu sine și o mare responsabilitate, printre care se numara și pastrarea curațeniei acesteia. Pentru mulți este aproape o obișnuința sa iși duca mașina la spalatorie. Dar, conform unui truc devenit…

- O femeie din Alba a vrut sa vada un film pe internet, dar a ajuns victima hackerilor. Ce greșela a facut și cum s-a terminat totul O femeie din Alba care a vrut sa vada filme pe un site web, a fost victima unor hackeri de pe internet. Aceasta a vrut sa vada un film și a platit 2 euro, insa și-a introdus…