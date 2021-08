Stiri pe aceeasi tema

- Caz ieșit din comun in Capitala. Un tanar a fost mușcat de un șobolan chiar in centrul orașului și a ajuns la spital pentru tratament. Pe strazi, gunoaiele zac și acum neridicate, iar oamenii se plang ca sunt șobolani peste tot.

- O tanara studenta a ajuns in stare grava la spital dupa ce un paianjen veninos a mușcat-o. Fata se afla intr-o vacanța cu o prietena și sarbatoreau terminarea facultații in Țara Galilor. Medicii s-au ingrozit și i-au explicat ca singura soluție pentru a se face bine este intervenția chirurgicala. Tanara…

- Tragedie intr-un sat din județul Sibiu aflat la granița cu Alba. Un adolescent de 17 ani a decedat duminica dimineața in urma unui grav accident rutier. Mașina in care se afla, condusa de un tanar de 18 ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, s-a rasturnat pe camp. Potrivit reprezentanților…

- In Kenya, un șofer a fost mușcat de un mamba negru care a fost aruncat de un vultur care zbura. Despre acest lucru a anunțat ediția kenyana The Standard. David Musyoka susține ca șarpele veninos mortal a cazut pe acoperișul mașinii sale in timp ce conducea in orașul Mwingi. Apoi acesta a intrat in mașina…

- Înca o retragere importanta de la Roland Garros a surprins lumea tenisului: Petra Kvitova, cap de serie numarul 11, a fost nevoita sa declare forfait de la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului.Curat ghinion"Cu mare tristețe sunt nevoita sa îmi anunț retragerea de…

- Tragerea la sorți a tabloului principal de la Roland Garros 2021 a fost una cu ghinion pentru sportivele din Romania. Tablourile principale de la Roland Garros 2021 debuteaza duminica, 30 mai. Toate informațiile importante pot fi gasite pe GSP.ro, iar meciurile pot fi urmarite la TV pe Eurosport. …

- Ghinion teribil pentru Charles Leclerc, care a fost nevoit sa abandoneze cursa de la Monaco pana la startul ei. Pilotul echipei Ferrari, nascut chiar in Principat, trebuia sa porneasca din pole position, insa nu a putut participa din cauza unor defecțiuni la cutia de viteze, aparute

- Un teribil accident de circulație a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Poiana Stampei. Un autoturism Maserati a ieșit de pe carosabil, din cauza vitezei excesive și s-a rasturnat. Trei tineri au murit pe loc, arata propolitica.ro. Unul dintre tinerii decedați este Bogdan Bodea,…