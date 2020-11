Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…

- Ministerul Sanatații avertizeaza ca numarul copiilor bolnavi de coronavirus crește. Autoritațile intenționeaza sa creasca numarul paturilor ATI la 1.600, in condițiile in care in prezent sunt 1.300, iar 1.056 sunt deja ocupate. De asemenea, instituția anunța schimbari și in privința protocolului de…

- Guvernul a aprobat, joi, o noua ordonanța de urgența prin care pacienții cu forme medii si ușoare care sufera de COVID-19, fara comorbiditati și asimptomatici sa fie tratați acasa de medicii de familie. La ora actuala, numarul mare de cazuri de SARS CoV-2 pune presiune pe spitale in condițiile in care…

- Guvernul a decis aseara prin ordonanța de urgența ca pacienții infectați cu noul coronavirus care nu au simptome sau care au forme ușoare sa fie tratați la domiciliu. Medicul de familie ar urma sa ii supravegheze pe cei bolnavi, pentru a nu mai fi necesara internarea in spital și aglomerarea spitalelor.

- Cazurile asimptomatice de COVID-19 sau formele usoare se vor trata acasa, sub supravegherea medicului de familie, incepand de saptamana viitoare, a anuntat, joi, ministrul sanatatii, Nelu Tataru. Tataru a mai precizat insa, ca atunci cand simptomele bolii apar sau bolnavii nu se simt bine, ei vor fi…

- Speranza a declarat ca este necesara adoptarea de noi masuri restrictive, dupa un regim mai relaxat de cateva saptamani, pentru a se evita instaurarea carantinei la nivel national. Italia a depasit vineri 5.000 de noi cazuri zilnice de imbolnavire cu COVID-19 pentru prima data din luna martie. Numarul…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 6.702 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 120 in Austria,…

- Bilanțul total al pandemiei de coronavirus a ajuns duminica la 28.943.528, din care 924.575 sunt oameni care și-au pierdut viața și 20.811.312 sunt pacienți vindecați, potrivit ultimelor date publicate pe platforma worldometers.info. Autoritațile sanitare din Franța au raportat sambata 10.561 de cazuri…