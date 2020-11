Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de localitati din Portugalia, intre care Lisabona si Porto, vor intra in carantina de marti. Locuitorii vor putea iesi din case doar pentru activitati esentiale, precum pentru a merge la serviciu, la scoala, cumparaturi, pentru a oferi asistenta persoanelor varstnice si pentru a face sport.…

- Localitatea Sic va intra in carantina, a anunțat prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean. Decizia a fost luata ca urmare a exploziei numarului cazurilor de COVID-19 din comuna. In Sic, rata de incidența cumulata a cazurilor COVID-19 in ultimele 14 zile a ajuns la 8,73. Avand in vedere ca riscul epidemiologic…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a comunicat azi rata incidenței cumulativa COVID-19 la o mie de locuitori in Dej și Gherla. ”In ceea ce privește municipiul Dej, rata incidenței este 2,02, in timp ce municipiul Gherla e la 2,01”, a precizat prefectul Mircea Abrudean, intr-o conferința de presa.…

- La o fabrica de mobila din Gherla a fost depistat un focar de COVID-19. Pana acum au fost depistati pozitiv 17 angajati. Fabrica din Gherla are 250 de angajati, potrivit Agerpres. „Avem un focar activ la o fabrica din Gherla. Ca urmare a testarii realizate de angajator la 54 de persoane care erau contacti…

- Procesiunile de la Gherla spre Manastirea Nicula nu se țin anul acesta, iar masurile de distanțare vor fi drastice: nimeni nu intra in contact cu icoana facatoare de minuni, nu se da de mancare credincioșilor și nu va fi permis comerțul in incinta și pe traseu, au decis astazi autoritațile. Prefectul…

- Dupa 14 zile in care au fost plasate in carantina, orasul Faget si localitatile Colonia Mica, Temerești și Bichigi ies de sub incidenta acestei masuri. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a luat decizia, dupa ce DSP Timis a ajuns la concluzia ca trendul cazurilor de infetare cu COVID-19 in…