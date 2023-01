Gheorghe Urschi, regele umorului moldovenesc, împlinește astăzi 75 de ani Gheorghe Urschi iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Regele umorului moldovenesc implinește 75 de ani. Maestrul Gheorghe Urschi s-a nascut la 18 ianuarie 1948, in satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldanești. El a urmat cursuri de actorie la Școala de teatru „Boris Șciukin” din Moscova, dupa care a fost angajat ca actor la Teatrul „Luceafarul” din Chișinau. A jucat in multe piese de teatru și a regizat zeci de spectacole, precum Steaua fara nume (Șeful garii), Serghei Lazo (Comisarul), Jucarii de oțel (Christas), Jocul dragostei și al intamplarii (Arlequin). De-a lungul celor peste 40 de ani… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

