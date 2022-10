Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ramona de la Clejani a oferit o prima reacție, dupa ce a aflat ca iubitul ei ar fi cautat-o pe fosta lui partenera. Ce a marturisit artista, dar și ce vrea sa faca daca afla ca este adevarat. Cantareața a vorbit deschis despre relație.

- Nicoleta Voicu a avut parte de una dintre cele mai neașteptate intalniri din viața sa, dupa ce a dat nas in nas cu Gheorghe Turda in cimitir. Artista a facut declarații in exclusivitate, pentru Antena Stars, unde a menționat ca aceasta intalnire nu a fost o placere pentru ea.

- Sebastian de la Insula Iubirii a reușit sa treaca peste relația cu Cristina, partenera sa cu care a venit in cadrul competiției, iar acum traiește din nou o poveste de dragoste. Fostul concurent al show-ului de la Antena 1 ne-a povestit ca e foarte fericit și ca relația sa e abia la inceput.

- Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu, a anunțat ca are un nou iubit. Barbatul provine dintr-o familie cu o situație financiara foarte buna. In urma cu doi ani, ea s-a desparțit de iubitul italian cu care a avut o relație timp de mai mult timp, iar acum și-a gasit un nou partener. Mariana…

- Adrian Ispravnic nu a putut trece neobservat de ochii paparazzilor celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, astfel ca l-au surprins in compania fiicei sale, insa asta nu este tot. Milionarul a dat și ochii cu fosta lui soție, mama fetiței! Iata cum a reacționat atunci cand a vazut-o, dar și…

- Fosta iubita a lui Gherghe Turda iși cauta soț. Nicoleta Voicu a implinit 50 de ani in februarie și a hotarat ca este momentul sa se marite. Satula de singuratate, artista a explicat intr-un interviu pentru Antena Stars ce calitați trebuie sa aiba barbatul care vrea sa-i fie alaturi.

- "Și soț, și amant!". Piesele pe care artistul le canta, se pare ca se reflecta perfect cu viața personala. De aceasta data, Mihaela Staicu, fosta amanta a lui Vali Vijelie, a raspuns in exclusivitate la Antena Stars acuzațiilor facute de Carmen, soția artistului. Iata ce a marturisit fosta amanta de…