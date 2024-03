Stiri pe aceeasi tema

- Nadir are cu ce sa se mandreasca. Artistul are o soție iubitoare, care este și o mama atenta. Cantarețul și Georgiana traiesc o frumoasa poveste de dragoste de ani buni și au impreuna doi copii, pe Eve și Azar.

- LX Xanderi, un producator muzical britanic susține ca este indragostit de toate cele șase iubite pe care le are și acum iși mai dorește inca o partenera. Barbatul care are „șase femei pe care le numește iubite” sfideaza in mod regulat trollii care pretind ca relațiile lui ar fi, de fapt, false.

- Ralflo, componetul trupei Alb Negru, vorbește despre desparțirea de iubita. Artistul face declarații exclusive despre motivele separarii. Cantarețul spune ca a facut totul de dragul persoanei iubite.

- Kamara și iubita lui, Gabriella Nastas, și-au deschis o afacere in București. Artistul este foarte increzator in forțele proprii, iar, in exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, el a vorbit despre afacere. Iata cu ce se ocupa cei doi indragostiți in prezent!

- Niciodata nu e un moment nepotrivit sa oferi un dar persoanei pe care o iubești și sa ii arați cat de importanta este pentru tine. Nu trebuie sa fie ziua ei, Craciun, Ziua Indragostitilor sau 8 martie pentru a-ti surprinde placut partenera. Așa ca, in randurile urmatoare ne-am propus sa ne oprim atenția…

- Dupa ce David, fiul cel mare al Ancai Serea, a fost surprins de paparazzii Spynews.ro alaturi de iubita lui, noi am stat de vorba cu vedeta, care ne-a spus cum se vede ea in calitate de soacra mare. Anca Serea ne-a oferit declarații exclusive despre relația baiatului ei cu iubita, dar ne-a marturisit…

- Pepe este mandru de familia sa, iar recent a aratat fanilor sai noi imagini cu fiul sau. Pepe Jr. are un an și jumatate și este adorat de intreaga familie, in special de surorile sale mai mari.Pepe și Yasmine Pascu traiesc frumoasa o poveste de dragoste, iar fericirea lor a atins cote maxime odata cu…

- Catalin Bordea a marutisit ca a suferit mult in urma divorțului de Livia, insa datorita prietenilor care l-au sprijinit a reușit sa treaca peste perioada dificila. De la o posibila partenera juratul iUmor are cateva așteptari importante.