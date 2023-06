Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de frontiera din Nisporeni a decedat, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a lovit cu mașina intr-un copac. Tragicul accident a avut loc astazi, 9 iunie, in jurul orei 17:00, in apropiere de localitatea Soltanești.

- Activitatea punctului de trecere a frontierei (PTF) Leova-Bumbata este intrerupta pentru lucrari de mentenanța, informeaza Poliția de Frontiera și Serviciul Vamal. Chiar daca oficial au anunțat ca podul nu va putea fi folosit doar cateva ore, cetațenii care au dorit sa traverseze vama prin Leova-Bumbata…

- Polițistul de frontiera, Serghei Marghiev a obținut locul 5 la Chania International meeting care se desfașoara in Grecia. La 28 mai 2023, polițistul de frontiera a inregistrat o noua performanța pentru Republica Moldova - distanța de 72,18 metri la proba sportiva Aruncarea Ciocanului. Printre țarile…

- Numarul refugiaților din Ucraina care au intrat in Romania de la inceputul razboiului a depașit 4 milioane. Peste patru milioane de ucraineni au intrat in Romania de la inceputul razboiului din tara vecina, potrivit datelor Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF). Politia de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat intr-o autoutilitara condusa de un cetatean german, peste 17.000 de cutii cu medicamente susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 370.000 de euro (aproximativ 1,8 milioane de lei). „In…

- Un agent de la Politia judiciara din Bucuresti a fost retinut de DNA dupa ce ar fi pretins 15.000 de euro de la o femeie pentru a determina functionari publici cu atributii in eliberarea permiselor de conducere sa faciliteze obtinerea frauduloasa de catre aceasta si fratele ei a documentelor. Politistul…

- Trupul neinsufletit al unei persoane a fost gasit sub resturile unei masini care a ars in urma accidentului de pe autostrada M1 din Ungaria, a anuntat Politia, fara a oferi detalii despre identitatea victimei. In total, 39 de persoane au fost transportate la spitale, dupa acest accident. Potrivit informatiilor…