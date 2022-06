Stiri pe aceeasi tema

- Cele 12 firme care fac parte din delegația de afaceri timișeana aflate in misiunea economica organizata de CCIAT in Statele Unite ale Americii au participat luni, 13 iunie, la primul eveniment de networking desfașurat la Camera de Comerț Romano-Americana din New York, care are loc intre 9 și 19 iunie…

- Ieri, 13 iunie, cele 12 firme care fac parte din delegația de afaceri timișeana aflate in misiunea economica organizata de CCIAT in Statele Unite ale Americii, intre 9 și 19 iunie, au partipat la primul eveniment de netwoking desfașurat la Camera de Comerț Romano-Americana din New York. „In prezența…

- Sebastian Dobrincu are 23 de ani și e milionar. Tanarul a fost jurat și la „Imperiul Leilor”, emisiune difuzata la Pro TV. Recent, el a facut dezvaluiri neașteptate despre viața lui, despre cat l-a marcat faptul ca a fost exmatriculat. Inainte de a susține examenul de Bacalaureat, in Romania, Sebastian…

- Un grup de oameni de știința din Statele Unite studiaza in prezent persoane care au reușit sa scape de infecția cu noul coronavirus SARS-COV-2 in timpul acestei pandemii. Scopul declarat al acestui studiu este de a descoperi acele indicii care ar putea ajuta la prevenirea infectarii celorlalte persoane,…

- Romania este intre Israel și Danemarca in privința complexitații economice, chiar daca nu suntem la fel de dezvoltați ca ei, spune Sorin Adam Matei, profesor și prodecan de cercetare in Colegiul de Arte Liberale de la Universitatea Purdue din Statele Unite ale Americii, intr-un interviu pentru Libertatea.…

- Statele Unite ale Americii au finalizat testele la sol pentru noul avion supersonic X-59 care au avut loc in Texas.Avionul este proiectat sa parcurga in doar trei ore si jumatate o distanța de spte 5000 de kilometri, cum ar fi de exemplu intre New York și Londra, la jumatate din durata actuala a unei…

- Subvarianta BA.2 a Omicron reprezinta peste 90% din cazurile de infectare cu coronavirus din Statele Unite ale Americii la data de 16 aprilie, au declarat marți reprezentanții Centrului american pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC). Numarul total de cazuri a scazut brusc la nivel național…

- Duminica, 17 aprilie 2022, la Centrul Multicultural al Universitații Transilvania din Brașov, incepand cu ora 19.00, va avea loc un nou concert din seria Chamber Jazz la Universitatea Transilvania, stagiunea 2021-2022: TajNic Trio | Open Source. Albert Tajti (pian), Iulian Nicolau (tobe) și Florian…