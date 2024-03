Stiri pe aceeasi tema

- Interviul exclusiv acordat de reputatul jurnalist CNN, John King, emisiunii "Sinteza zilei," aduce in prim plan perspectivele alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii in anul 2024. King abordeaza subiecte sensibile precum ascensiunea lui Do

- Un proiectil despre care se crede ca este racheta a cazut, potrivit pazei de coasta japoneza, care a spus ca ar putea fi o racheta balistica.Racheta pare sa fi cazut in afara zonei economice exclusive a Japoniei, a declarat radiodifuzorul public NHK, citat de Reuters Racheta de duminica a fost trasa…

- Șoferii de mașini electrice spun ca odata cu introducerea plații pentru incarcarea acestora la stațiile amplasate de Primaria Cluj au pretenția ca stațiile sa fie și puțin funcționale, nu doar „de frumusețe”. Un șofer spune ca Primaria iși bate joc de cei cu mașini electrice pentru ca in oraș sunt…

- Pasagerii din Cluj-Napoca si Chisinau vor putea ajunge in Statele Unite ale Americii cu doar o scurta oprire, la Bucuresti, dupa ce operatorul aerian HiSky a adaptat programul zborurilor, astfel incat durata conexiunii sa fie de numai o ora si 10 minute.

- „Am avut greșeli spectaculoase. Faptul ca le recunosc, ma face sa ma simt puternic. Am scos nevinovat un om care era vinovat și dupa ce a scapat, a primit și banii inapoi. S-a prabușit in mine tot eroismul meu“. Este una dintre marturisile pe care a avut curajul sa le faca directorul cotidianul.ro.…

- Bijuterii pe patru roti ce pot fi admirate de obicei in muzeele din Statele Unite ale Americii s-au intrecut pe strazile capitalei cubaneze, Havana. 60 de vehicule din anii 50 au participat la Raliul Mașinilor Clasice și de Epoca, spre incantarea localnicilor si turistilor. Automobilele care au implinit…