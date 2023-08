Stiri pe aceeasi tema

- Jessie Ware a lansat in colaborare cu Roisin Murphy single-ul “Freak Me Now”. Melodia vine direct de pe albumul lui Jessie, adorat de critici, „That! Feels Good!’, care a debutat pe locul 3 in topurile din Marea Britanie. Piesa preferata a fanilor readuce energia electrizanta care a fost atat de iubita…

- TaiK lanseaza videoclipul piesei “Lasa-ma”, in colaborare cu Thalida. Piesa face parte de pe albumul “Dau Palme”, albumul de debut al artistului. “Lasa-ma” este produsa chiar de Taik in studioul OMG Production, iar videoclipul este regizat de Marco Barbu. “”Lasa-ma” este o piesa cu mesaj la care am…

- Cel mai recent fenomen al capitalei in materie de hip-hop, WS GANG lovește din nou prin DZWS care lanseaza “Banii inainte de zdrențe” care devine cea mai ascultata piesa din perimetrul Bucureștiului. La finalul lui 2022, DZWS lansa “Deniz Fa” alaturi de colegii Raul Ws și Akboi care ocupa aceeași poziție…

- Lidia Buble iși surprinde fanii cu un featuring fresh, alaturi de artistul, compozitorul și caștigatorul a patru premii Latin Grammy, Lenier, pentru o super piesa pe ritmuri de bachata. Sangre caliente, dorința, pasiunea și mișcarile de dans senzuale descriu in totalitate „Robandote un beso”, un single…

- Carismatic și misterios, siropmov iși anunța urmatorul EP prin videoclipul piesei “In sangele tau”. Intr-un vibe general de indie-alternative, melodia povestește o dragoste punk dintre doi iubiți. “In sangele tau” a fost compusa de siropmov alaturi de Adrian Giurgescu și RISK, iar videoclipul a fost…

- Olivia Rodrigo a lansat single-ul “Vampire”. Piesa emoționala cruda, dar compusa in mod extravagant, marcheaza single-ul principal de pe albumul GUTS al artistei in varsta de 20 de ani, care va fi lansat pe 8 septembrie. Produs de și co-scris cu Daniel Nigro, principalul partener creativ al lui Rodrigo…

- Lost Frequencies, unul dintre cei mai carismatici artiști din muzica electronica, este unul dintre headliner-ii celei de-a 5-a ediții a celui mai mare festival organizat pe o plaja din Europa, NEVERSEA.

- Bogdan Ioan a ajuns cunoscut publicului datorita prestației de top din cadrul concursului de talente Vocea Romaniei și este caștigatorul ediției din 2018. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson,…