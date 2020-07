Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, motivul distanțarii dintre frații William și Harry? „Finding Freedom” este cel mai nou volum ce spune povestea Familiei Regale a Marii Britanii. Autorii carții sunt Omid Scobie și Carolyn Durand. Unul dintre subiectele prezentate in acest volum il constituie distanțarea celor doi frați:…

- Meghan, ducesa de Sussex si sotia printului Harry al Marii Britanii, a vorbit despre moartea lui George Floyd, afro-americanul care a decedat saptamana trecuta in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis.

- Printul Harry si Meghan Markle au pus ochii pe o proprietate din cartierul Pacific Palisades, pe care proprietarul, Steve Chasman, producatorul francizei „Fast and Furious', cere nu mai puțin de 13 milioane de dolari. Vila de lux are 6 dormitoare, piscina, gradina de 4.000 mp, pergola, un…

- In materialul video, Meghan ii citește lui Archie din cartea „Duck! Rabbit!”. Filmarea a fost realizata de insusi Printul Harry, in noua lor casa din Los Angeles, unde cei trei s-au mutat de curand. Clipul a fost facut pentru campania Save the Stories, care ajuta copiii afectați de criza provocata…

- „In cautarea libertatii”, cartea biografica pe care Printul Harry si Meghan o vor lansa anul acesta! Meghan Markle si Printul Harry au planuri mari pentru anul acesta. Conform presei internationale, cei doi pun deja la punct detaliile lansarii unei carti biografice. Cartea biografica va spune, din punctul…