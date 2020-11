Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte a fost scoasa din minți de soțul ei, care nu ar acorda atenție suficienta detaliilor legate de aspectul lui și nici nu o ajuta cu treburile de zi cu zi. Gestul lui Florin Pastrama a infuriat-o la culme pe vedeta, iar reacția ei a fost pe masura.

- Dupa un an de la casatorie, Brigitte și Florin Pastrama au ales sa mearga pe drumuri diferite. Motivele care au dus la ruptura au fost dezvaluite de catre bruneta, care e dezamagita de comportamentul schimbator al soțului sau.

- Brigitte a divorțat de Ilie Nastase și și-a refacut viața alaturi de Florin Pastrama. Bruneta nu a negat niciodata problemele care au existat in casnicia cu fostul tenismen, iar acum a facut o dezvaluire neașteptata in cadrul reality-show-ului pe care il are la Antena Stars. Fosta concurenta de la Ferma…

- Florin Pastrama a fost enervat la maxim de prioritațile soției sale, chiar daca se aflau in vacanța. Gestul facut de Brigitte l-a scos din sarite pe partenerul ei, dornic de mai multe zile de relaxare in Delta.

- Florin Pastrama e de negasit. Soțul lui Brigitte a plecat de acasa, iar totul s-ar fi intamplat dupa ce aceștia s-ar fi certat din nou! Bruneta s-ar fi incuiat inainte in baie pentru a nu se ciocni din nou violent cu soțul sau! Avem detalii exclusive!

- In cazul lui Brigitte și a lui Florin Pastrama se potrivește zicala „ pe un om nu-l cunoțti nici intr-o viața”, caci vedeta a descoperit recent lucruri noi despre soțul sau. Vedeta a ramas șocata dupa ce a vazut ce are partenerul sau in dulap.