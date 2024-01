Gest stupid: Un bărbat a rămas fără bani după ce a scos bani wireless de la bancomat Tehnologia moderna se poate dovedi un dușman teribil daca nu o folosiți cu grija. Un barbat a ramas fara bani pe card dupa ce a retras o suma de cash folosind facilitatea wireless. Ce greșeala a facut barbatul aflați in detaliile date de IPJ Alba. „Din cercetari a rezultat ca, la data de 4 iulie 2023, barbatul ar fi profitat de faptul ca o persoana, care ar fi extras bani de la un ATM din Alba Iulia, nu ar fi incheiat sesiunea de operatiuni bancare deschisa contactless si ar fi retras, fara drept, suma de 2.500 de lei, din contul acesteia”, a transmis IPJ Alba. Suspectul a fost identificat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

