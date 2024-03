TENTATIVE DE ÎNȘELĂCIUNE PRIN METODA ,,SPOOFING” Poliția Romana informeaza cu privire la un nou mod de inșelaciune, prin apeluri telefonice. Spoofingul este o forma de inșelaciune, in care atacatorii se folosesc de tehnologia Voice over IP (VoIP) pentru a-și ,,masca” numarul real de telefon, facandu-l sa apara ca și cum ar fi un numar legitim sau asociat cu o instituție cunoscuta. In Romania, a existat o campanie de tentative de frauda, in care atacatorii au utilizat identitatea Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC), pentru a induce in eroare victimele și a le determina sa ofere informații personale sau financiare. Tehnologia… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

