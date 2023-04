Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de botoșaneni au asistat la prelegerea susținuta de prof.univ.dr. Nicu Gavriluța, de la Facultatea de Filozofie și Științe Social-politice a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

- Filmul „Prostii/ Fools", productie cu participare romaneasca, va fi lansat in cinematografele din Romania la sfarsitul acestei saptamani, fiind distribuit de microMULTILATERAL. "Prostii" va rula in avanpremiera la Bucuresti la Cinema Elvire Popesco, miercuri, de la ora 20:30. Din 3 martie, lungmetrajul…

- Acțiune de amploare a oamenilor legii intr-un caz in care au ieșit la iveala, momentan pe surse, detalii cutremuratoare. In prima faza s-a aflat, vineri dimineața, ca IGPR face mai multe descinderi, pentru a pune in aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliara, in județele Brasov, Iasi si Neamt.…

- Copila și-a vizitat colegii și a petrecut cu ei și cu diriginta cateva minute. Ea a fost primita cu emoție de profesori și de colegii sai de la Colegiul Național „A.T. Laurian”.„Dovada ca minunile exista…. E dimineața. E cam racoare. Dar e o noua zi… E AZI. Alaturi de cei mai faini puștani din Laurian,…

- Alexia, adolescenta din Botosani de 15 ani care a fost ranita grav in accidentul de autocar de la Pascani s-a intors la scoala. Dupa zeci de interventii chirurgicale si saptamani petrecute in spital, Alexia este bine si isi petrece timpul alaturi de cei dragi. „Dovada ca minunile exista…. E dimineata.…

- Copila și-a vizitat colegii și a petrecut cu ei și cu diriginta cateva minute. Ea a fost primita cu emoție de profesori și de colegii sai de la Colegiul Național „A.T. Laurian”.„Dovada ca minunile exista…. E dimineața. E cam racoare. Dar e o noua zi… E AZI. Alaturi de cei mai faini puștani din Laurian,…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN in județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zona joasa de relief a județelor Vrancea, Bacau, Neamț și Suceava. Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 10 – 13 ianuarie, ora 06 Fenomene vizate: depuneri de polei. Zone afectate: Moldova In intervalul menționat,…