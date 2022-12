Germanii clocotesc de furie. Cum a fost posibil să fie eliminați de la CM Ultimul meci din Grupa E de la Campionatul Mondial din Quatar a produs o noua surpriza a carei protagoniste a fost tot Japonia. Dupa ce au invins Germania, niponii au batut o alta favorita la caștigarea trofeului, Spania, cu 2-1. Golul victoriei japonezilor a fost validat dupa consultarea VAR-ului, insa unele cadre arata ca mingea a ieșit cu toata circumferința, inainte de centrarea lui Mitoma. Cum a reacționat presa din Germania Nemții au invins Costa Rica cu 4-2, dar nu a fost de ajuns pentru a se califica in optimi. „Fotbalul german este la pamant. Am invins Costa Rica cu 4-2, dar, cu toate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

