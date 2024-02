Super-performanță! Andreea Grecu a câştigat medalia de argint la Campionatele Europene de bob Pentru a doua oara consecutiv, Andreea Grecu a castigat medalia de argint la Campionatele Europene de bob de la Sigulda 2024, in proba de monobob, anunta COSR. Andreea, antrenata de Paul Neagu, a avut o evolutie excelenta pe pista din Letonia. Lider dupa prima mansa, cu un start exploziv (5.61 sec), ea a atins pe traseu viteza maxima de 112.32 KM/h si a trecut linia de sosire dupa 53.46. In mansa secunda, Andreea a avut acelasi start si a rezistat presiunii pe traseu unde pe final a pierdut cateva sutimi, cu 54.27 secunde( al treilea timp am mansei) s-a clasat pe locul 2. Victoria i-a revenit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

