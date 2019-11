Stiri pe aceeasi tema

- 'In paralel cu relatiile bilaterale, pe agenda se vor afla chestiunile internationale actuale', a indicat purtatoarea de cuvant Martina Fietz, la o zi dupa reluarea de catre militarii americani a patrularii in Siria. La Berlin, Mike Pompeo mai are prevazute intalniri cu seful diplomatiei germane,…

- Altmaier, in varsta de 61 de ani, a lesinat, insa si-a recapatat cunostinta la fata locului, au declarat surse pentru DPA. El a fost spitalizat si a fost examinat timp de mai multe ore. Ministrul urmeaza sa nu mai participe la o reuniune a Guvernului prevazuta miercuri, la Berlin, potrivit unor surse.Incidentul…

- In ședința CEx de marți, in discuțiile din interiorul partidului, liderii PSD au atins un subiect sensibil, in legatura cu care mai mulți contribuitori din campania pentru europarlamentare au mari nemulțumiri: cel al banilor pierduți pentru ca PSD, sub conducerea Vioricai Dancila și a lui Mihai Fifor,…

- Liviu Dragnea a formulat apel fața de decizia Tribunalului București de confirmare a noii conduceri PSD, stabilite la Congres. Dosarul este pe rolul Curții de Apel București, iar pana in prezent nu a fost stabilit un termen de judecata. Dragnea a formulat apel la decizia Tribunalului București prin…

- O retragere prematura a fortelor NATO din Afganistan ar putea duce la recaderea acestei tari sub regimul islamic strict al talibanilor, a atentionat sambata ministrul apararii al Germaniei, Annegret Kramp-Karrenbauer, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Kramp-Karrenbauer, care este de asemenea…

- Germana Ursula von der Leyen, prima femeie care urmeaza sa conduca Comisia Europeana (CE), a dezvaluit marti portofoliile celor 26 de membri ai echipei sale, a carei prioritate este sa faca fata modificarilor climatice si tehnologice, relateaza AFP, potrivit news.ro.In varful organigramei…

- Cancelarul federal se bucura de popularitate in special printre membrii Uniunii Crestin-Democrate pe care o conduce, 88% dintre acestia declarand ca s-ar bucura sa o vada incheindu-si cel de-al patrulea mandat, in timp ce, in mod surprinzator, 85% dintre sustinatorii Verzilor, in opozitie, au acelasi…