Stiri pe aceeasi tema

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a cerut, vineri, intensificarea presiunilor politice impotriva Rusiei din cauza actiunilor Moscovei din Siria, adaugand ca este necesar ca Rusia sa isi schimbe comportamentul pentru solutionarea conflictului sirian, relateaza Politico.eu. …

- Iulia Skripal a respins o propunere de ajutor consular din partea Rusiei, dupa otravirea sa cu un agent neurotoxic la inceputul lunii martie in Anglia, impreuna cu tatal sau, Serghei Skripal, fost agent dublu rus, a indicat miercuri Ministerul britanic de Externe, citat de AFP. ''Noi i-am…

- Iulia Skripal a respins o propunere de ajutor consular din partea Rusiei, dupa otravirea sa cu un agent neurotoxic la inceputul lunii martie in Anglia, impreuna cu tatal sau, Serghei Skripal, fost agent dublu rus, a indicat miercuri Ministerul britanic de Externe, citat de AFP. ''Noi…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Intrebat de presa din Rusia daca expulzarile vor avea loc, Lavrov a spus: "Absolut. In curand. Va promit”. De asemenea, Lavrov a sustinut ca abordarea Marii Britanii este un rezultat al problemelor Guvernului in privinta Brexitului. Conform rapoartelor, ministrul rus de Externe ar fi…

- Dupa cum anunțase cu multa emfaza la sfîrșitul lunii ianuarie, Igor Dodon a reușit sa puna piciorul și într-o țara din Vestul Europei. Și nu oriunde, ci în Germania, acolo unde, spera președintele, urma sa o întâlneasca pe Angela Merkel. În…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Legea are drept scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, scrie Petro Porosenko intr-o postare pe Twitter. O buna parte din cele doua regiuni, situate la granita cu Rusia, se afla astazi sub controlul rebelilor prorusi. Aceasta legea permite armatei…