Germania va reporni termocentralele pe cărbune dacă Rusia va opri livrările de gaze Germania intentioneaza sa reporneasca termocentralele pe carbune si petrol, in situatia in care Rusia va opri livrarile de gaze catre cea mai mare economie europeana, informeaza Bloomberg. Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, urmeaza sa prezinte marti un decret de urgenta care va permite Guvernului sa reporneasca termocentralele pe carbune si petrol care au fost inchise, in situatia in care vor exista probleme in aprovizionarea cu gaze naturale, conform unui proiect legislativ consultat de Bloomberg. Potrivit surselor, gazele naturale, care anul trecut au fost responsabile pentru 15%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

