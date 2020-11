Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a arestat azi, la Berlin, trei persoane banuite a fi implicate jaful spectaculos care a avut loc in urma cu un an la muzeul Gruene Gewoelbe din Dresda, anunța agenția Dpa, citata de ansa . In aceasta dimineața, in capitala Germaniei, poliția a efectuat perchezitii la mai mulți membri…

- Procurorul general al Germaniei a anunțat luni ca un cetațean german nascut în Egipt care lucra la biroul de presa al guvernului federal a fost acuzat de spionaj în favoarea serviciului de informații egiptean, transmite Reuters.Barbatul, identificat doar ca Amin K. datorita legilor…

- Reuters: Germania pregatește ajutoare de 22 mld. euro pentru companiile afectate de pandemie. Impactul crizei sanitare se va resimți și anul viitor Germania ar urma sa plateasca aproximativ 22 miliarde de euro pentru a oferi ajutor companiilor si angajatilor independenti, deoarece impactul pandemiei…

- Ministrul de externe Dominic Raab a anuntat miercuri ca Marea Britanie este alaturi de Germania si Franta in cazul otravirii opozantului rus Alexei Navalnii si va colabora pentru a se asigura ca vor fi adoptate sanctiuni impotriva celor implicati in otravirea acestuia, informeaza Reuters potrivit…

- Mii de opozanti fata de masurile restrictive împotriva pandemiei de coronavirus au format un lant uman, sâmbata, pe malurile lacului Constance, la frontiera germano-elvetiana, în prezenta unor puternice forte politienesti desfasurate pentru a preveni eventuale tulburari, relateaza…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a confirmat joi ca a trimis experti in Germania pentru a preleva probe de la opozantul rus Aleksei Navalnii, spitalizat la Berlin, rezultatele testelor privind prezenta agentului neurotoxic Noviciok urmand a fi cunoscute in scurt timp, informeaza…

- Mai multi lideri germani au denuntat duminica o "atingere adusa democratiei" dupa tentativa de luare cu asalt a Parlamentului national al Germaniei in timpul unei manifestatii anti-corona ce a marcat o noua etapa in radicalizarea acestei miscari, informeaza AFP, dpa si Reuters. Imaginile…

- Cea mai mare putere a Europei iși revine mai rapid din criza. Germania isi imbunatatește estimarile privind evolutia PIB in 2020 Guvernul german urmeaza sa isi imbunatateasca estimarile privind evolutia economiei in acest an pana la un declin mai mic de 6%, comparativ cu estimarile anterioare care mizau…