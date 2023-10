Germania pune pe pauză activistul ecologic - Termocentralele pe cărbune, reactivate de teama iernii Guvernul german a aprobat miercuri reactivarea termocentralelor pe carbune pastrate in rezerva, ca o solutie preventiva pentru iarna care vine, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Repunerea in exploatare a acestor termocentrale se va realiza "pentru o perioada limitata, ca acoperire preventiva pentru iarna urmatoare", se arata intr-un comunicat al guvernului federal de la Berlin. Acesta explica faptul ca legislatia actualizata referitoare la folosirea unitatilor producatoare de electricitate mentinute in conservare ofera posibilitatea reactivarii lor pentru o perioada limitata de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a aprobat miercuri reactivarea termocentralelor pe carbune pastrate in rezerva, ca o solutie preventiva pentru iarna care vine, relateaza agentia EFE. Repunerea in exploatare a acestor termocentrale se va realiza „pentru o perioada limitata, ca acoperire preventiva pentru iarna urmatoare”,…

- Guvernul federal de la Berlin a aprobat miercuri, 4 octombrie, reactivarea termocentralelor pe carbune pastrate in rezerva, ca o solutie preventiva pentru iarna care vine, scrie agentia spaniola de presa EFE, potrivit Agerpres.Repunerea in exploatare a acestor termocentrale se va realiza "pentru o perioada…

- Guvernul german a aprobat miercuri reactivarea termocentralelor pe carbune pastrate in rezerva, ca o solutie preventiva pentru iarna care vine, relateaza agentia EFE. Exploatarea acestora se va face pentru o perioada limitata, da asigurari Executivul de la Berlin, care mai spune ca este o masura menita…

- Guvernul german a aprobat miercuri reactivarea termocentralelor pe carbune pastrate in rezerva, ca o solutie preventiva pentru iarna care vine, relateaza agentia EFE. Repunerea in exploatare a acestor termocentrale se va realiza „pentru o perioada limitata, ca acoperire preventiva pentru iarna urmatoare”,…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) a inceput pregatirile pentru perioada de iarna. An de an se fac pregatiri inca de la inceputul toamnei pentru funcționarea in bune condiții a grupurlor energetice. Pe langa serviciile de mentenanța și de reparații, este nevoie de stocuri consistente de carbune. Acestea…

- Importurile de gaze naturale din Germania au scazut cu 17,9% in perioada ianuarie-august, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, a anunțat joi BDEW, asociația germana a industriei de utilitați, scrie oilprice.com.Cererea totala de gaze naturale in Germania a scazut pana acum in acest an,…

- Doua jurnaliste și o activista din Rusia care locuiesc in afara țarii au fost, cel mai probabil, otravite de-a lungul ultimului an, arata o investigație publicata de platforma The Insider in colaborare cu Bellingcat. Acestea sunt jurnalistele Elena Kostyuchenko și Irina Babloyan, și activista Natalia…

- Dupa ce a stagnat in trimestrul al doilea, economia germana nu ar urma sa inregistreze o relansare sustinuta in lunile urmatoare, pe baza celor mai recenti indicatori precum comenzile noi in industrie sau moralul mediului de afaceri, a estimat luni Ministerul Economiei de la Berlin, citat de Reuters…