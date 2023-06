Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier al Romaniei, social-democratul Marcel Ciolacu, a dat joi, 15 iunie, o serie de detalii din viata sa, afirmand ca a picat la Facultatea de Drept, ca a condus numai masini second-hand si ca a lucrat ca muncitor, scrie news.ro. "Nu am furat niciodata, nu am fost acuzat, nu am fost chemat niciodata…

- REȘIȚA – Al optulea demers plastic semnat Maia Truțulescu ajunge in fața publicului luni, la ora 18, la Muzeul Banatului Montan. Artista invita publicul la vernisajul expoziției „Calatorie – pași și urme”, avandu-l ca și curator pe Gabriel Kelemen de la Facultatea de Arte și Design Timișoara! In ultima…

- Expoziția SILVAN un portretist intre literații, muzicienii și actorii secolului XX, va avea vernisajul pe 12 mai, ora 17.00, la Muzeul de Arta Craiova.Expoziția va putea fi vizitata de miercuri pana duminica, intre orele 10.00 și 17.00, pana pe 12 iunie. Publicul va avea acces gratuit in ziua de 13…

- Ministerul german al Mediului a respins duminica o cerere a landului Bavaria de a i se permite sa continue sa opereze centrale nucleare, afirmand ca jurisdicția pentru astfel de instalații este de competența guvernului federal, potrivit Reuters.Germania a oprit sambata ultimele trei centrale nucleare,…

- Pentru reinnoirea carții de identitate, cetațenii romani care nu se pot deplasa personal in țara, au posibilitatea preschimbarii documentului prin procura intocmita la oficiul consular. Procura speciala se obține de la misiunile diplomatice Procura speciala va fi autentificata la misiunile diplomatice…

- Expoziția Prototip/Fabricație digitala, alcatuita din lucrarile studenților de la specializarea Mobilier și Amenajari Interioare, anul III de studii, disciplina Luminotehnica și Design industrial din cadrul Facultatații de Arhitectura și Urbanism a Universitații Politehnica Timișoara revine cu o noua…

