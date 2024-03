Thomas Ostermeier a început repetițiile cu „Hedda Gabler”, la Teatrul Național din București Teatrul Național „I.L. Caragiale”București (TNB) anunța inceperea repetițiilor pentru spectacol „Hedda Gabler”, in regia lui Thomas Ostermeier.Unul dintre cei mai importanți regizori europeni, cunoscut pentru abordarea sa contemporana a pieselor clasice și montarile provocatoare din punct de vedere politic și social, Thomas Ostermeier monteaza pentru prima data un spectacol in Romania și va transpune pe scena Salii „Ion Caramitru” a TNB piesa „Hedda Gabler” a lui Henrik Ibsen.In distribuția spectacolului se gasesc actorii: Raluca Aprodu, Crina Semciuc, Ana Ciontea, Richard Bovnoczki, Alexandru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

