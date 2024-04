Stiri pe aceeasi tema

- Tutela a statului pe averea lui Alain Delon! Legenda filmului francez a fost plasat in grija unui administrator de catre o curte de judecata din Franța. Decizia a fost luata de un tribunal specializat in protecția persoanelor vulnerabile. La inceputul anului, Alain Delon fusese plasat sub protecție…

- Gica Popescu deschide o afacere in parteneriat cu fiica sa. Maria a absolvit Facultatea de administrare a afacerilor Estade, din orașul unde tatal sau a scris istorie din postul de capitan de la FC Barcelona. ”Eu acum am un business pe care o sa-l lansam in 3 luni de zile. Din prima zi i l-am pus Mariei…

- Lacatuș și-a serbat aseara 60 de ani și a petrecut ca la 20. Legenda naționalei de fotbal a Romaniei, modelul puștilor din anii ‘80-‘90 și cel ce a ramas in istoria iubitorilor sportului sub renumele de ”Fiara”, i-a driblat pe ringul de dans pe foștii sai coechipieri. I-au fost alaturi la party-ul ce…

- Marius Lacatuș, in varsta de 59 de ani, a vorbit recent despre fiica lui, Alexandra Dominique, in varsta de 28 de ani. In anul 2000, Marius Lacatuș și soția sa Mariana au hotarat sa infieze un copil. Fostul mare fotbalist a povestit cum a ajuns Alexandra Dominique in familia lor.„Daca intrai acolo la…

- Teatrul Național „I.L. Caragiale”București (TNB) anunța inceperea repetițiilor pentru spectacol „Hedda Gabler”, in regia lui Thomas Ostermeier.Unul dintre cei mai importanți regizori europeni, cunoscut pentru abordarea sa contemporana a pieselor clasice și montarile provocatoare din punct de vedere…

- Faptul ca Samsung a lucrat in ultimii ani la un inel inteligent nu mai este demult o noutate. Zvonul circula de multa vreme si chiar compania a confirmat existenta acestuia cand a lansat smartphone-urile din seria Galaxy S24. Noutatea este ca acesta va putea fi vazut, in premiera, la Mobile World Congress…

- Andreea Marin și-a inceput cariera in industria media la varsta de doar 18 ani. Emisiunea care i-a adus și notorietatea de astazi este “Surprize, Surprize”, dar nu mulți știu cum arata vedeta la inceputul carierei. Cum arata Andreea Marin la debutul in televiziune Andreea Marin și-a inceput cariera…