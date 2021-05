Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii germani (SPD), aflati la guvernare alaturi de crestin-democratii cancelarei Angela Merkel (Uniunea Crestin-Democrata, CDU), l-au confirmat cu o majoritate covarsitoare de voturi, duminica, pe ministrul de finante Olaf Scholz drept candidat la postul de cancelar federal in alegerile…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta) a fost devansata de Partidul Verzilor in sondajele de opinie si ar putea pierde postul de cancelar, in contextul controverselor generate de Guvernul Angela Merkel, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Formatiunea ecologista Alianta…

- Verzii din Germania se situeaza inaintea blocului conservator CDU/CSU al cancelarului Angela Merkel in preferintele electoratului, potrivit unui nou sondaj de opinie publicat duminica, scrie dpa. In asa-numitul sondaj tendinta duminical realizat de institutul Kantar pentru tabloidul Bild am Sonntag,…

- Verzii din Germania se situeaza în preferintele electoratului înaintea blocului conservator CDU/CSU al cancelarului Angela Merkel, potrivit unui nou sondaj de opinie publicat duminica, scrie dpa citata de Agerpres.Potrivit sondajului realizat de institutul Kantar pentru tabloidul…

- Partidul Verde din Germania a anunțat ca Annalena Baerbock, in varsta de 40 de ani, va fi cea desemnata pentru a intra in cursa pentru funcția deținuta acum de Angela Merkel, dupa alegerile din septembrie. De fapt, pentru prima data in istoria lor de patru decenii, Verzii germani au anunțat un candidat…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si-a reinnoit luni seara sprijinul pentru Armin Laschet in lupta interna din cadrul formațiunii conservatoare pentru desemnare candidatului pentru poziția de cancelar al Germaniei care o va inlocui pe Angela Merkel care se va retrage in acest an dupa 16 ani in fruntea…

- Atât premierul landului Bavaria, Markus Soeder, cât si liderul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Armin Laschet, sunt dispusi sa o înlocuiasca pe Angela Merkel în functia de cancelar si sa conduca partidul în alegerile din septembrie, au declarat duminica cei doi în…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel, slabiti de un scandal de coruptie legat de achizitii de masti sanitare, au înregistrat duminica o înfrângere clara în alegerile regionale desfasurate în doua landuri din vestul tarii, cu sase luni înaintea alegerilor…