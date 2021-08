Germania le cere cetăţenilor săi să părăsească teritoriul afgan Germania le-a solicitat cetatenilor sai, joi, sa paraseasca Afganistanul cu zboruri de linie cat mai curand posibil, din cauza deteriorarii situatiei securitatii in tara asiatica, relateaza Reuters.



''Cetatenilor germani li se cere ferm sa foloseasca ocazia de a parasi tara (Afganistan, n. red.) cu zboruri de linie, cat mai curand posibil'', a scris Ministerul de Externe german pe website-ul sau.



Luni, ministrul apararii Annegret Kramp-Karrenbauer a respins cererile de a retrimite militari germani in Afganistan, dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

