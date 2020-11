Germania îndeamnă statele UE să închidă pârtiile de schi pentru a ține sub control coronavirusul Pe masura ce se apropie sezonul de sarbatorilor de iarna, relațiile europene se tensioneaza pe tema schiului. Germania solicita o abordare coordonata la nivelul UE pentru a menține stațiunile de schi inchise in țarile alpine, dar Austria vecina nici nu se manifesta nici o flexibilitate pentru un astfel de acord, a declarat joi cancelarul german […] The post Germania indeamna statele UE sa inchida partiile de schi pentru a ține sub control coronavirusul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

