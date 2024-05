Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravița, meciul salvarii de la retrogradare. CSC Dumbravița incheie ediția 2023-2024 din Liga a II-a pe teren propriu impotriva gruparii Ceahlaul Piatra Neamț. Meciul conteaza pentru etapa a 7-a din grupa A de play-out și se va disputa...

- Este cel mai bogat baschetbalist din istorie. Suficient de controversat. Extraterestru, mare amator de golf și gambling. Criticat și admirat. Dominant. Uluitor ca atlet. Dar mai presus de orice, extraordinar de carismatic. Și nu prin multifațetarea digitala sau prin bizz-ul companiilor create. Prea…

- Play-off, etapa 2: Joi, 4 aprilie: CS Mioveni – Gloria Buzau 1-1.Sambata, 6 aprilie – ora 11.30: CSC Selimbar – Corvinul Hunedoara.Duminica, 7 aprilie – ora 12.00: Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc. Clasament: 1. Slobozia 43 puncte (golaveraj 1-0), 2. Selimbar 42 (0-2), 3. Hunedoara 38 (1-1),…

- FC Argeș a terminat prima parte a acestui sezon competițional pe locul 14, cu 24 de puncte. Va evolua in grupa A a play-out-ului din care mai fac parte Ceahlaul Piatra Neamț, CSM Reșița, Metaloglobus București, CSC Dumbravița, Unirea Dej și CSM Alexandria, conform argesfc.ro. Citește și: Victorie! FC…

- CSC Dumbravița a pus capat seriei negative de șapte partide fara succes in Liga 2 și a reușit sa se impuna oarecum neasteptat in cea de-a doua deplasare consecutiva din 2024. Timisenii au castigat duelul comunal alb-verde de la marginea Bucurestiului, in fieful ilfovenilor de la Concordia Chiajna cu…

- Penultima etapa a sezonului regular 2023/24 de Liga 2 a debutat joi seara, 7 martie 2024, la Chiajna, unde s-au intalnit doua echipe care vor juca in play-out, Concordia și CSC Dumbravița. Concordia a fost o dezamagire și in acest sezon, și-a ratat principalul obiectiv, promovarea, și va lupta din nou…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț vizeaza DOAR victoria in partida cu CSC Dumbravița. Meciul, care conteaza pentru etapa a XVII-a a Ligii a II-a, va avea loc sambata, 2 martie, cu incepere de la ora 11:00, pe stadionul municipal ”Ceahlaul” din Piatra Neamț. Matei MORARU – Catalin ANTON – Stefan KRELL Pietrenii…

- CSC Dumbravita are parte, la finalul acestei saptamani, de cea mai lunga deplasare de pana acum din actuala ediție a Ligii a II-a. In cadrul etapei a 17-a, echipa banateana va juca pe terenul echipei Ceahlaul Piatra Neamț. Meciul e programat sambata, la ora 11.00, pe stadionul „Ceahlaul”. Dumbravita…