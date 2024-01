Stiri pe aceeasi tema

- Obezitatea ”atarna” din ce in ce mai greu in Europa: un cetațean din șase e considerat obez și mai mult de jumatate dintre adulții din UE sunt supraponderali, transmite Euronews. Obezitatea este o grava problema de sanatate publica, deoarce marește riscul de boli cronice cum este hipertensiunea , diabetul,…

- Ungaria ridica o noua alianța anti-migrație in Europa: coalizare cu BudapestaUngaria a afirmat ca ''respinge cu forta'' acordul convenit miercuri de statele membre ale Uniunii Europene pentru a modifica in profunzime sistemul european de azil si migratie, Budapesta refuzand sa contribuie la mecanismul…

- Microsoft se tot joaca cu inteligența artificiala de ceva timp, iar dupa integrarea Copilot AI in Windows 11 și 10, compania a adus puterea AI și in Paint. Noua funcție se numește Cocreator și folosește modelul DALL-E 3 de la OpenAI pentru a genera imagini. Unealta este disponibila momentan doar in…

- Romania nu este intr-o zona in care sa se compare cu Germania, Franta, Spania sau Italia, dar o sa ajungem intr-o zona de genul acesta in 5-6 ani daca avem curajul sa investim in continuare, a declarat, miercuri, la cea de-a doua editie a Romanian Venture Capital (RVC), ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- Codul de conduita voluntar va stabili un reper pentru modul in care tarile majore guverneaza AI, pe fondul preocuparilor legate de confidentialitate si riscurilor de securitate, arata documentul vazut de Reuters. Liderii economiilor Grupului celor Sapte (G7), format din Canada, Franta, Germania, Italia,…

- Parlamentul instalat in estul Libiei a cerut miercuri plecarea imediata a ambasadorilor tarilor care sprijina Israelul in razboiul sau impotriva Hamas, citand in special Statele Unite, Regatul Unit, Franta si Italia, informeaza joi AFP, citat de Agerpres.Intr-un comunicat de presa publicat miercuri…