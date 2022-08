Germania: Grâu de calitate mai slabă și penurie de furaje, în acest an Seceta a redus producția de cereale in Germania, care in unele parti ale tarii este cu 15% sub media obisnuita, potrivit datelor Asociatiei Agricultorilor Germani. Per total, insa, recolta s-a ridicat la 21 de milioane de tone de grau, putin mai mult fata de anul trecut, dar cu 10%-12% sub media ultimilor ani, relateaza agentia EFE. Trebuie menționat, insa, ca Inclusiv in acele regiuni unde recolta „a surprins pozitiv”, continutul de proteina bruta, care determina pretul, este „perceptibil” mai mic decat in mod obisnuit, ceea ce ar putea face sa fie mai putin grau de panificatie. Germania produce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

