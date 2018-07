Justitia germana l-a plasat sambata in arest preventiv pe barbatul in varsta de 34 de ani, un iranian ce a obtinut cetatenia germana si care cu o zi in urma a injunghiat pasagerii dintr-un autobuz in orasul Luebeck, ranind zece dintre ei, trei fiind in stare grava, atacatorul incercand de asemenea sa incendieze autobuzul, relateaza agentiile Reuters si EFE.



Totusi, atat politia cat si procuratura afirma ca nu indicii care sa sugereze o motivatie terorista a atacului ori radicalizarea autorului. Acesta a atacat vineri cu un cutit de bucatarie pasagerii autobuzului, dupa ce a amenintat…