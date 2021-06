Noua lege adoptata in Ungaria care interzice ''promovarea homosexualitatii'' in randul persoanelor sub 18 ani incalca in mod clar valorile Uniunii Europene, a declarat marti ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, relateaza Reuters. "Uniunea Europeana nu este in primul rand o piata unica sau o uniune monetara. Suntem o comunitate de valori, aceste valori ne unesc pe toti", a declarat ministrul Michael Roth inainte de o reuniune cu omologii sai din UE, la Luxemburg. Foto: (c) OLIVIER HOSLET POOL / EPA "Nu ar trebui sa existe nicio indoiala ca minoritatile, inclusiv…