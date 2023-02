Stiri pe aceeasi tema

- Romanii urmeaza sa se bucure de o perioada mai prospera decat pana acum, deoarece vom avea parte de ieftiniri in linie, pe fondul diminuarii inflației. In cel mai recent raport pe care l-a publicat Institutul Național de Statistica (INS), inflația a inceput sa intre la apa. Daca nu ești la curent cu…

- Inflația a dat inapoi la inceputul anului, semn ca scumpirile s-au mai temperat, dar rata anuala ramane la un nivel ridicat, de peste 15%, dupa cum arata datele Institutului Național de Statistica, publicate in aceasta dimineața.

- Datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS) arata ca rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%. Mai mult, potrivit INS, rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%. Preturile de consum…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 a fost de 15,1%, in scadere fața de decembrie 2022, cand a fost de 16,4%, arata datele publicate marti, 14 februarie, de Institutul National de Statistica (INS),Rata inflației la inceput de an este insa aproape dubla fața de aceeași perioada a anului trecut.…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au crescut cu 0,3%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie…

- Potrivit datelor transmise miercuri de Institutul Național de Statistica, scumpirile in ianuarie au fost de 15,1%, in scadere fața de decembrie. Dar asta nu inseamna ca prețurile scad, ci doar ca ele vor crește mai lent.Știrea se actualizeaza

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, 13 ianuarie, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%."Preturile de consum…

- Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%, a transmis marți Institutul Național de Statistica. Zaharul, energia electrica, untul și uleiul conduc in topul scumpirilor, adica exact produsele cele mai cautate pentru a pregati masa de Sarbatori. Un asemenea…