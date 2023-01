Germania a exportat mai multă energie electrică către vecinii săi decât a importat, în 2022 In timp ce Elvetia si Austria au fost principalele destinatii de export, intr-o schimbare notabila, Germania a exportat in Franta mai mult decat a importat, deoarece tara dependenta de energie nucleara s-a confruntat cu probleme tehnice la reactoarele sale, care au redus productia. Cifrele comerciale arata ca vecinii Germaniei raman dependenti de surplusul de energie din cea mai mare economie a Europei, in cazul in care productia proprie este insuficienta. Excedentul de export al Germaniei a crescut la 27,5 terawati ora (TWh), comparativ cu 20,8 TWh cu un an mai devreme, potrivit asociatiei BDEW… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

