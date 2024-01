Stiri pe aceeasi tema

- Austria vrea sa mențina dreptul de veto asupra aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen cu frontierele terestre, a declarat ministrul de Interne austriac Gerhard Karner, potrivit stirileprotv.ro .

- Prim-ministrul bulgar Nikolai Denkov a confirmat joi ca Bulgaria și Romania vor intra in Spațiul Schengen din martie 2024 pe spațiul aerian și naval, fara sa existe un acord referitor la accesul cu granițele terestre. Anunțul oficial al Bulgariei vine la o zi de la anunțurile oficiale din Romania, inclusiv…

- Bulgaria has categorically rejected the request to accept more migrants on its territory in exchange for Austria lifting its veto on Schengen accession, Prime Minister Nikolai Denkov announced on Tuesday, according to Euractiv. News broke out over the weekend that Austria is reportedly proposing to ‘partially’…

- Premierul bulgar Nikolai Denkov a afirmat luni ca negocierile aflate in desfasurare cu Austria inca nu au condus la un acord final cu privire la aderarea la spatiul Schengen și a respins posibilitatea ca Bulgaria sa accepte in mod exclusiv anumite reguli specifice. Denkov a facut referire la cererea…

- Austria may be willing to relax its veto on expanding the European Union’s passport-control-free Schengen zone to Romania and Bulgaria, proposing access for air travel to and from the two countries, according to Bloomberg. The government in Vienna had been the main impediment to an expansion as Chancellor Karl…

- Este vestea serii! Romania și Bulgaria fac un pas uriaș pentru intrarea in Schengen. Deși granițele terestre inca vor fi securizate și se vor face controale, Romania va avea acces in spațiul Schengen fara controale pe rutele aeriene.Potrivit presei, ministrul de Interne Gerhard Karner (OVP) este…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a anunța ca astazi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles. Intreaga reuniune este dedicata exclusiv problematicii Schengen, doar ca nici de aceasta data nimic despre extindere, nimic despre Romania si Bulgaria. ”Azi are loc o noua sedinta a Consiliului…

- Parlamentul European va vota, miercuri, in prima lectura, introducerea vizelor electronice Schengen, dupa ce deputatii europeni au dezbatut modificarile aduse legislatiei europene pe aceasta tema. Cele mai mari grupuri parlamentare au sustinut proiectul de lege. In numele grupului Partidului Popular…