Fostul presedinte georgian in prezent in exil Mihail Saakasvili va fi numit prim-ministru al tarii daca partidul pe care l-a fondat, Miscarea nationala unita (MNU), va castiga alegerile legislative din octombrie, a anuntat luni formatiunea, citata de AFP. Mihail Saakasvili, in varsta de 52 de ani, a anuntat anterior in cursul acestei luni ca isi pregateste revenirea in Georgia, la sapte ani dupa ce a parasit tara la expirarea celui de al doilea mandat prezidential, in 2013. Unul dintre principalii lideri ai MNU, Grigol Vasadze, a anuntat intr-un comunicat ca partidul si aliatii sai "il vor nominaliza…