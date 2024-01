Stiri pe aceeasi tema

- Privind spre orizontul politic, se contureaza o perspectiva de neimaginat pana nu demult: o Romanie condusa de Diana Șoșoaca și George Simion. Aceste doua personaje controversate, care au avut in trecut colaborari stranii și au figurat pe aceleași liste, apar acum ca presupuși dușmani care poarta negocieri…

- Republica Moldova este expusa la actiunile hibride ale Moscovei, de aceea Romania va continua sprijinul sau in domeniile in care Chisinaul are cea mai mare nevoie, a afirmat, luni, ministrul Apararii, Angel Tilvar.

- Reprezentanții AUR anunța, ca de Ziua Unirii Bucovinei cu Țara Mama, au donat un fond de carte in limba romana, peste 3000 de volume, romanilor din Ucraina. Potrivit unui comunicat al formațiunii, acțiunea vine “ca raspuns fața de neseriozitatea domnului Zelenski care nu și-a respectat promisiunea prin…

- „Din ce in ce mai mulți oameni valoroși, capabili, alaturi de care vreau sa reconstruiesc Romania se alatura AUR. (...) Imi face o deosebita placere sa o anunț ca pe colega a mea, nu doar in Camera Deputaților, ci și colega de partid, și persoana care va juca un rol cheie in județul Brașov, in tot ce…

- Liderul AUR George Simion neaga ca s-a intalnit cu un agent FSB - serviciul secret al Rusiei – la Cernauți in 2011, așa cum a declarat fostul ministru moldovean al apararii Anatol Șalaru. Simion a spus, joi la Digi24 , ca a primit interdicție din partea fostului președinte Igor Dodon la intrarea in…

- Liderul AUR George Simion neaga ca s-a intalnit cu un agent FSB - serviciul secret al Rusiei – la Cernauți in 2011, așa cum a declarat fostul ministru moldovean al apararii Anatol Șalaru. Simion a spus, joi la Digi24, ca a primit interdicție din partea fostului președinte Igor Dodon la intrarea in Republica…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu (USR), spune joi ca președintele AUR, deputatul George Simion, s-ar fi intalnit cu un agent GRU la Fantana Alba unde bazele partidului, conform Mediafax.„Nu pot sa nu-i dau dreptate lui George Simion pe doua chestii. Nu s-a…

- Dupa restabilirea deplina a suveranitații Azerbaidjanului asupra Karabahului, regiunile separatiste din fostele republici sovietice și, in special, separatiștii din Transnistria sunt din ce in ce mai ingrijorați de faptul ca Rusia le-ar putea “vinde” și pe ele. De altfel, aceste temeri nu sunt nefondate,…