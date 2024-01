George Simion are interdicție de intrare in Republica Moldova inca din 2018. In schimb, in martie expira cei trei ani de interdicție de a intra in Ucraina. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, va cere oficial autoritaților din Ucraina și Republica Moldova sa comunice motivele pentru care liderul partidului AUR , George Simion, are interdicție de intrare in ambele țari. Potrivit surselor guvernamentale citate de G4Media , Ciolacu va discuta pe aceasta tema cu omologii sai, Dorin Recean și Denis Șmihal. George Simion are interdicție de intrare in Republica Moldova inca din 2018. In 2021, el a forțat…