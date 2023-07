Stiri pe aceeasi tema

- Podul lui Putin, care leaga peninsula Crimeea de Rusia peste stramtoarea Kerci, a fost ținta mai multor explozii in cursul nopții de duminica spre luni, rezultand decesul a doua persoane și ranirea uneia. Kremlinul a acuzat Ucraina de acest atac cu drone maritime, fara sa aiba vreo dovada in acest sens.…

- Purtatoare de cuvan a la MAE de la Moscova a luat poziție dupa insurecția trupelor de mercenari Wagner, conduse de Evgheni Prigojin.Avem un singur comandant-șef. Nu doi, nu trei. Unul singur. Și a cerut ca toata lumea sa se uneasca. CITESTE SI Liderul Grupului Wagner amenința Kremlinul: Prigojin…

- Armata rusa desfasoara sambata operatiuni de "lupta" in regiunea Voronej, frontaliera cu Ucraina si situata la circa 600 km sud de Moscova, au anuntat autoritatile locale, in plina revolta armata a grupului de mercenari Wagner, relateaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Rares Bogdan șterge pe jos…

- Președintele AUR, George Simion, i-a lansat mai multe intrebari premierului desemnat Marcel Ciolacu și a spus ca este curios sa afle raspunsurile, asta pentru ca AUR vrea sa știe cu cine va guverna din anul 2024.”M-am uitat, așa, astazi in sala și n-am ințeles cine face circ și scandal. ”Prea facurați…

- Liderul AUR, George Simion, a anuntat ca deputatul Ciprian Titi Stoica va fi exclus din partid, dupa ce „a sunat in timpul noptii mai multi colegi parlamentari carora le-a adresat injurii”. Pe de alta parte, Stoica nu recunoaste acuzatiile si spune ca unui singur deputat i-a gresit si si-a cerut scuze…

- Liderul AUR, George Simion, a anuntat ca deputatul Ciprian Titi Stoica va fi exclus din partid, dupa ce a sunat in timpul noptii mai multi colegi parlamentari carora le-a adresat injurii. Simion a sustinut ca Titi Stoica are probleme cu alcoolul. In apararea sa, parlamentarul a precizat ca nu isi aminteste…

- Liderul PSD a declarat ca a depus amendamente care vor schimba definitiv modul in care vor fi alcatuite listele de candidați la toate alegerile politice. ”Am semnat, astazi, de Ziua Europei, alaturi de toate doamnele deputat si senator din PSD amendamentele prin care devine obligatoriu ca, la toate…

- Liderul AUR, George Simion, a acuzat miercuri UDMR ca „blocheaza orice forma de eficientizare a administratiei locale”, numind formațiunea condusa de Kelemen Hunor „un terorist etnic”. „Vreau sa acuz public formatiunea care a impiedicat orice forma de eficientizare a statului roman. Se cheama UDMR,…