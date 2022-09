Stiri pe aceeasi tema

- „Facem publica invitația pe care am primit-o. (...) Cred ca domnii care lanseaza mai multe minciuni la adresa noastra, vor fi dați in judecata pentru aceasta minciuna. Nu am reușit decat ieri introducerea in Biroul permanent și realizarea formalitaților pentru vizita in SUA, așa ca nu pot ajunge duminica…

- Fundația Israel Heritage Foundation i-a retras lui George Simion invitația la un dineu care va avea loc in SUA, in 18 septembrie, la care invitatul de onoare va fi Mike Pompeo, fostul secretar de Stat al lui Donald Trump.

- Liderul AUR George Simion nu mai pleaca in SUA. El a explicat marți de ce nu va putea ajunge duminica acolo. Totodata, el a anunțat ca va da in judecata revista Newsweek. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fundația Israel Heritage l-a informat pe George Simion ca nu va putea onora invitația adresata președintelui SUA de a participa la o cina cu Mike Pompeo, fost secretar de stat și director CIA in mandatul președintelui Donald Trump, relateaza G4Media care prezinta scrisoarea adresata de fundație. „Dupa…

- Societatea Timisoara a anuntat, joi seara, printr-un comunicat de presa, ca ii retrage jurnalistului Robert Turcescu premiul ”Alexandra Indries”, acordat in anul 2005. Decizia a fost luata dupa ce Turcescu a participat la nunta liderului AUR George Simion si in urma „pozitiilor tot mai apropiate de…

- Societatea Timisoara a anuntat, joi seara, ca ii retrage fostului jurnalist Robert Turcescu premiul "Alexandra Indries", acordat in anul 2005. Decizia a fost luata dupa ce Turcescu a participat la nunta liderului AUR George Simion si in urma "pozitiilor tot mai apropiate de ideologia AUR". Membrii Societatii…

- Cununia Religioasa are loc in comuna Maciuca, intr-o bisericuța construita special pentru acest eveniment. George Simion a declarat ca iși dorește sa lase in urma acestui eveniment aceasta bisericuța in stil maramureșean impreuna cu un spital mobil enoriașilor acestor meleaguri. ” De azi inainte: Dumnezeu,…

- Autoritațile locale se tem ca nunta liderului AUR, George Simion, va bloca in 27 august drumurile din și spre Maciuca - Valcea, din cauza numarului mare de participanți anunțat pentru „nunta anului”.