- Evoluția puterii militare este una dintre cele mai importante, chiar daca subestimate schimbari geopolitice care au loc in lume astazi. De-a lungul secolului al XX-lea, puterea militara a fost provincia marilor națiuni. Mașinile dominau campul de lupta, iar producția acestor mașini, materialele care…

- Benzina și motorina a ajuns la cele mai mari prețuri ale istoriei, in Romania. Situația la pompa Benzina și motorina a ajuns la cele mai mari prețuri ale istoriei, in Romania. Situația la pompa Prețul mediu pentru un litru de benzina era de 8,3 lei, la data de 31 mai, devremece un litru de motorina…

- Autoritatea de reglementare nucleara din Japonia (NRA) a acordat miercuri o aprobare initiala pentru planul Tokyo Electric Power (Tepco) de eliberare in mare a apei contaminate de la centrala nucleara distrusa de la Fukushima, afirmand ca nu exista probleme de siguranta, scrie Reuters.

- Japonia extinde lista de bunuri și tehnologii interzise pentru export in Rusia din cauza situației din jurul Ucrainei. Dupa cum a anunșat Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei, aceasta lista va include imprimante 3D și echipamente de calcul cuantic. In total, documentul actualizat conține 14…

- Prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida, a avertizat, joi, ca un razboi similar celui din Ucraina ar putea sa fie declanșat și in Asia de Est, daca principalele puteri din regiune nu acționeaza in tandem pentru ca pacea și stabilitatea sa fie pastrate in zona Stramtorii Taiwan, relateaza Reuters.

- Rusia a anunțat miercuri expulzarea a opt diplomați japonezi, ca masura de represalii pentru o decizie similara adoptata recent de Tokyo impotriva unor diplomați ruși, din cauza ofensivei militare ruse in Ucraina, informeaza Hotnews . Odata cu debutul acestei „operațiuni militare” pe 24 februarie, „Tokyo…

- Compania a fost inființata in anul 2016 de doi ucraineni și pana acum a vandut 1,3 milioane de dispozitive in Comunitatea Statelor Independente (CSI), adica in regiunea fostei Uniuni Sovietice. Televizoarele KIVI se vor putea gasi incepand cu finalul lunii aprilie in Romania, a anunțat compania. Aceasta…

- Tokyo si-a ”transmis ingrijorarile” Moscovei cu privire la testele cu rachete de croaziera efectuate de Rusia in Marea Japoniei, a declarat, vineri, ministrul japonez de Externe, Yoshimasa Hayashi, intr-o conferinta de presa, conform CNN. Moscova este indemnata ”sa se abtina de la orice actiuni care…