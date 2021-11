Stiri pe aceeasi tema

- Actorul George Clooney a formulat o scrisoare deschisa prin care solicita canalelor mass-media sa nu publice fotografii in care fețele copiilor sai sa fie recognoscibile El considera ca difuzarea unor astfel de imagini i-ar pune in pericol pe cei doi copii, mai ales din cauza domeniului in care lucreaza…

- Flavia Mihașan a fost in parc cu baiețelul ei cel mare, unde a avut parte de o situație mai puțin placuta. Carol a fost impins de un alt copil, iar fosta asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” nu a știut cum sa reacționeze, astfel ca a cerut sfatul altor mame. Vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor…

- Proporția elevilor vaccinați a depașit pragul de 20%, raportat la numarul total de elevi in varsta de peste 12 ani.Conform datelor primite de la CNCAV, in perioada 7-10 octombrie sau vaccinat aproape 14.000 de elevi (in medie, cca. 3.500 elevi/zi).Astfel, numarul elevilor din categoria de varsta 12-15…

- Noul thriller cu Brad Pitt si George Clooney va fi produs de Apple Studios și regizat de Jon Watts, informeaza contactmusic.com. Proiectul a fost subiectul unui razboi al ofertelor – Lionsgate, Sony, Netflix, Universal, Amazon, Annapurna Pictures si Warner Bros. au dat tarcoale noului thriller care…

- Au trecut 7 luni de cand Alina Laufer naștea prematur gemenii. Davina și Nathaniel au stat in spital timp de șase saptamani pana cand medici au decis ca pot merge acasa alaturi de mama lor. Ce se intampla cu micuții acum, la 7 luni de cand s-au nascut prematur. Prezentatoarea de la Kanal D a marturisit…

- Douyin, versiunea chineza a aplicatiei de postari video TikTok, va limita timpul sau de utilizare de catre copiii sub 14 ani la mai putin de 40 de minute pe zi, a explicat compania intr-un comunicat postat pe reteaua sociala Wechat, relaxeaza luni EFE. Cele 40 de minute vor fi disponibile…

- In urma cu aproape șapte luni, Alina Laufer naștea prematur gemenii, pe nume Davina si Nathaniel. Mama a trei copii, soția lui Ilan Laufer vorbește despre cat de mult a schimbat-o rolul de mama, dar și cum se descurca acum. In februarie, Alina Laufer aducea pe lume pe gemenii Davina și Nathaniel , care…

- Copiii urmași de peste 16 ani, beneficiaza de pensie de urmaș daca aceștia urmeaza studiile intr-o forma de invațamant organizata potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fara a depași varsta de 26 de ani. Potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii…