Stiri pe aceeasi tema

- George Clooney a cerut tabloidului Daily Mail si altor publicatii sa inceteze sa mai publice fotografii in care apar copiii celebritatilor, spunand ca este o problema de siguranta, scrie Variety, potrivit news.ro.

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a stabilit, joi seara, ca masca de protectie devine obligatorie in toate spatiile publice, inchise sau deschise, incepand din aceasta seara, mai exact de la miezul nopții. „Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, intrunit,…

- Kim, Khloe și Kourtney Kardashian au inceput filmarile pentru noul lor reality show, care va fi difuzat pe Hulu. Imagini de la filmari au fost facute publice de platforma de știri mondene TMZ . Familia Kardashian a trecut la serviciul de streaming dupa 14 ani și 20 de sezoane in care au filmat „Keeping…

- Spitalul Clinic de Urgența Sfantul Pantelimon din București este sub presiune din cauza bolnavilor COVID care ajung in stare grava și au nevoie de terapie intensiva sau oxigen suplimentar. Numarul celor care trebuie sa primeasca tratament de urgența este mai mare decat capacitatea de primire a spitalului,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Arad a adoptat miercuri o hotarare care prevede obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice deschise, cu potențial de aglomerare. Potrivit Prefecturii Arad, masura intra in vigoare de maine, 16 septembrie 2021. „Se instituie incepand…

- Bateristul Pete Parada a fost dat afara din trupa „punk rock” The Offspring, dupa ce a refuzat sa se vaccineze anti-COVID-19. Muzicianul a anunțat ca a decis sa nu se imunizeze din cauza unor probleme medicale cu care se confrunta, potrivit Protv.ro . Pete Parada, in varsta de 48 de ani, a dezvaluit…

- Asteroidul Psyche se afla la aproximativ 370 de milioane de kilometri de Pamant și are aproximativ 226 de kilometri in diametru, dimensiunea statului Massachusetts din SUA. Acesta este format in totalitate din nichel și fier, iar datorita acestor metale, valoarea asteroidului este estimata la 10.000…