Geoană clonat de voturile lui Moș Nicolae Alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 s-au desfașurat dupa replica cetațeanului turmentat din „O scrisoare pierduta” a lui Ion Luca Caragiale – „Vorba e…eu pentru cine votez?”. Insa, votul de duminica a adus o noua premiera in politica romaneasca de dupa 1989, și am revazut finalul alegerilor prezidențiale din 2009. Faptul ca fiecare votant a trebuit sa poarte masca ne-a dus aminte de celebrul personaj Zorro din romanul „ Blestemul lui Capistrano ”, al scriitorului american Johnston McCulley . Practic, toți votanții de ieri au fost pentru cateva minute in pielea lui Zorro. Dar, alegerile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania si Partidul Miscarea Populara nu au motive de bucurie, dupa cum arata rezultatele partiale. Aseara, estimarile difuzate imediat dupa ora 21.00 erau mai optimiste. Asa ca liderii celor doua formatiuni aveau planuri mari.

- Alegerile parlamentare din 6 decembrie reprezinta un ultim test pentru Ludovic Orban și liberali. De ce? Pentru ca liberali proveniți din fostul PDL nu sunt incantați de colaborarea și coabitarea cu liberali lui Orban și acest lucru se poate observa cu ochiul liber in campania electorala pentru aceste…

- Istoria recenta a PNL include cateva episoade ciudate. Valeriu Stoica a facut un pas in spate oferindu-i pe tava functia de presedinte al PNL lui Theodor Stolojan. Patru ani mai tarziu, in 2004, Stolojan facea un gest uluitor, retragandu-se din cursa prezidentiala in favoarea lui Traian Basescu. Peste…

- ”Anul acesta, pe 29 septembrie, marcam Ziua internaționala de conștientizare asupra risipei alimentare, potrivit deciziei luate anul trecut in Adunarea Generala a Națiunilor Unite. Acum jumatate de secol și chiar mai puțin, posibilitatea unei alerte mondiale in sfera risipei de alimente ar…

- Ludovic Orban a declarat la inchiderea urnelor, ca ziua de duminica a insemnat o victorie zdrobitoare in fața celor care au deținut atația ani controlul la nivel local. Practic, s-a schimbat harta politica a Romaniei. Alegerile locale din 27 septembrie 2020 au scos la suprafața un adevar dureros pentru…

- Maria Basescu a reusit sa atraga privirile tututor datorita tinutei pe care a ales sa o poarte, fiind una de bun simt. Aceasta a fost imbracata intr-un costum din doua piese, cu fusta si sacou, dand dovada de eleganta si rafinament in conformitate cu alegerile locale. Citeste si: Rares Bogdan…

- Nimeni nu il mai crede pe acest „gogosar incompetent” care a devenit si premier, a mai spus fostul președinte. „Cat pot sa mai cred in acest rebut politic care se numeste Ludovic Orban, cand ne-a pus intr-o situatie incredibila – cu o saptamana inainte de expirarea dreptului de a depune liste,…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, candideaza pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, unde are sanse mari sa castige. Prin urmare, va parasi Executivului pentru a conduce judetul in urmatorii patru ani. Costel Alexe va face echipa in Iasi cu primarul Mihai Chirica, pe care l-a transferat…