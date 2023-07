Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu vaneaza alt post bun. Fostul ministru de Externe candideaza pentru funcția de judecator la Curtea Internaționala de Justiție a ONU de la Haga, au declarat pentru Digi24.ro surse politice. Curtea Internationala de Justitie este principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite…

- Kremlinul a transmis marti, 15 iulie, ca este imposibil deocamdata ca Rusia sa revina in acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagra, intrucat partea acordului legata de interesele rusesti ”nu este pusa in aplicare”, relateaza Reuters . Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut…

- Președintele Romaniei a transmis un mesaj pe Twitter, dupa atacurile rusești care au avut loc in aceasta dimineața in apropierea graniței Romaniei. “Condamn in mod ferm recentele atacuri ale Rusiei impotriva infrastructurii civile a Ucrainei pe Dunare, foarte aproape de Romania. Aceasta escaladare recenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat cu fermitate recentele atacuri rusesti impotriva infrastructurii civile de pe Dunare a Ucrainei, foarte aproape de Romania, aratand ca aceasta escaladare recenta prezinta riscuri grave pentru securitatea in Marea Neagra. ”Condamn cu fermitate recentele atacuri…

- ”Condamn decizia unilaterala a Rusiei de a se retrage din acordul privind exporturile de cereale ale Ucrainei prin Marea Neagra, in pofida demersurilor aliatului nostru, Turcia, și ale Organizației Națiunilor Unite!”, a transmis intr-o postare pe Facebook secretarul general adjunct

- Moment istoric pentru NATO: Summitul din 2023 are loc la doar 150 de kilometri de Rusia – deci aproximativ distanța de la București la Sinaia. Mircea Geoana a anunțat ca deciziile care vor fi asumate vor duce Alianța la „next level”. Summitul NATO se va desfașura marți și miercuri, 11-12 iulie 2023.…

- Pana acum, nu a fost primita nicio alerta pe canalele oficiale ale institutiilor europene si organismelor internationale cu privire la riscul de raspandire a bolilor cu transmitere digestiva, in urma situatiei create prin ruperea barajului de la Nova Hakovka, de pe fluviul Nipru din sudul Ucrainei,…

- Ucraina vrea sa inceapa lucrarile pentru adancirea si mai mult a Canalului Bastroe inca din acest an, pentru a-și extinde rutele alternative pentru exportul cerealelor, a anunțat marti, 30 mai, ministrul ucrainean adjunct al infrastructurii, Iuri Vaskov, citat de Reuters.Ucraina a adancit deja de la…