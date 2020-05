GDS: Cum sunt definite zonele METROPOLITANE din jurul orașelor Zonele metropolitane in interiorul carora cetatenii pot circula fara declaratie pe propria raspundere sunt teritoriul administrativ al Bucurestiului si al judetului Ilfov, respectiv teritoriul administrativ al municipiilor si o zona de 30 de kilometri in jurul acestor municipii, dar nu mai mult de limita judetului din care fac parte municipiile, precizeaza vineri Grupul de Comunicare... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficial: Se poate circula fara declarație pe o raza de 30 de km in jurul municipiilor in Eveniment / on 22/05/2020 at 17:40 / Sunt considerate zone metropolitane, in interiorul carora nu este nevoie de prezentarea declarației pe proprie raspundere pentru circulația cetațenilor intre localitați, teritoriul…

- Pentru stabilirea unei aplicari unitare pe intreg teritoriul national al Romaniei in privința zonelor in care cetațenii pot circula in afara localitații fara declarație pe proprie raspundere, Ministerul Afacerilor Interne a transmis, prin Comandantul Acțiunii, Centrelor Județene de Coordonare și Conducere…

- Zonele metropolitane in interiorul carora cetatenii pot circula fara declaratie pe propria raspundere sunt teritoriul administrativ al Bucurestiului si al judetului Ilfov, respectiv teritoriul administrativ al municipiilor si o zona de 30 de kilometri in jurul acestor municipii, dar nu mai mult de limita…

- Grupul de comunicare strategica a emis un nou raport privind numarul de decese al romanilor depistați cu Covid 19. Printre cei 22 anunțați se numara și un bistrițean. E cazul al 12-lea la nivelul județului. Astazi, la nivelul țarii, s-au inregistrat 34 de noi cazuri de deces a unor persoane depistate…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a emis o noua informare referitoare la decesele inregistrate din cauza COVID-19. Numarul acestora a ajuns la 545. Printre cei care au pierdut lupta cu boala se afla și un barbat din vestul țarii. The post Cele mai recente date referitoare la decesele din cauza COVID-19.…

- Avand in vedere ca au fost primite o serie de intrebari pentru lamurirea unor situatii legate de masurile luate prin Ordonantele Militare emise pana in prezent, Grupul de Comunicare Strategica a realizat un material prin care vor fi acoperite cu raspunsuri documentate intrebarile adresate de jurnalisti…

- Primul deces din cauza coronavirusului a fost confirmat in Romania, fiind vorba despre un pacient care suferea și de cancer in stadiu terminal. Anunțul a fost facut duminica de Grupul de comunicare stratregica. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 in 18 martie, la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franta si Germania, ca, in contextul evolutiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea sederii si revenirea de urgenta in Romania. Pana la…