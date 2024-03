Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a reintrat pe trend de scadere, ajungand la 7,2% in februarie 2024, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Acesta reprezinta un avans semnificativ in comparație cu anul trecut, cand ajunsese la 15,5%. BNR avertiza la acea vreme asupra riscului ca inflația sa urce pana la 17%. Scaderea…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) MARAMUREȘ va incheia contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 51 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din cele 62 eligibile. Cele 51 de localitați care și-au exprimat intenția de…

- Deficitul balanței comerciale a intrat pe un trend de scadere de cateva luni ceea ce inseamna ca avem parte de o mica insanatoșire a economiei. Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2024 a fost de 1.958,4 milioane de euro, mai mic cu 359,0 milioane euro (-15,5%) decat cel inregistrat in luna…

- In luna februarie s-au vandut aproape 58.000 de imobile, mai multe decat in luna ianuarie, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Cele mai multe tranzacții au fost in București, Ilfov și Iași. In luna februarie 2024 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 53.793…

- Sectorul de servicii informatice și tehnologia informației (IT) a inregistrat o creștere impresionanta in anul 2023 comparativ cu anul 2022, cu un avans de 16,3%, conform datelor recent publicate de Institutul National de Statistica. Aceasta evoluție subliniaza rolul tot mai important pe care tehnologia…

- Alba, pe locul trei in top județe cu cele mai puține locuințe și terenuri vandute in ianuarie. Situația tranzacțiilor imobiliare Alba ramane in top județe cu cele mai puțin imobile vandute, și la inceputul anului 2024, potrivit celor mai recente date ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate…

- Joi, 1 februarie, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara a fost prezent in Argeș unde s-a intalnit cu reprezentanți ai primariilor din județ și cu cei ai OCPI Argeș. Citește și: Patronul de la Ferma Dacilor a scapat de arestul preventiv Principalele teme ale intalnirii…